"C'è posta per te", Elisa è il regalo di Sara a suo marito

Dopo Furkan Palali di "Terra amara", Elisa è la seconda ospite della nona e ultima puntata di C'è posta per te. La cantante aiuta Sara che si rivolge al people show di Maria De Filippi per chiedere scusa a suo marito Paolo, per non aver capito quando doveva della cura e premura che ha avuto nei confronti della madre che oggi non c'è più.

Sara, rendendosi conto del momento di fragilità del marito, ha voluto fargli sapere che può contare su di lei. "Ciao amore, da quando ti conosco ti ho sempre visto pensare prima alle persone che ami e poi a te stesso, e questa è una delle tante cose che mi hanno fatto innamorare di te. Sono qui stasera per chiederti scusa, per non essere stata all'altezza della situazione quando tua mamma stava male e per non essere di conforto ora che lei non c'è più. Voglio che tu sappia che puoi appoggiarti a me, ti amo tanto", afferma Sara.

Dopo la lettera di rito, Elisa scende la scalinata intonando "Anche fragile", un brano che per Paolo ha un grande significato. "Mi spezzi tutte le volte" dice Paolo alla cantante che ammette di "rivedersi molto in lui". "Non sono bravissima con le parole, anzi sono una frana. Ho imparato che non importa, che bisogna fare quello che si può, anche fragile va bene, non dobbiamo essere dei supereroi specie davanti ai nostri figli. Mi sembra di capire che avevi una mamma stupenda, ti ha trasformato in un grande uomo" ha detto la cantante consegnando a Paolo due regali: un certificato di adozione di due alberi che verranno chiamati col nome dei suoi genitori e un voucher per un viaggio da poter fare presto con sua moglie e le sue due bambine.