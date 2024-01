"C'è posta per te", Luca Argentero è la sorpresa di Arianna a sua mamma e sua sorella

Ospite della terza puntata dell'edizione 2024 di "C'è posta per te", Luca Argentero è la sorpresa di Arianna che manda a chiamare in studio la madre e la sorella. Dopo la morte del padre avvenuta nel 2021 nello stesso ospedale dove lavorava come infermiera, la ragazza vuole chiedere scusa a sua mamma e sua sorella per non aver parlato loro prima della diagnosi di leucemia del papà. Questo perché i silenzi e le cose non dette si sono prolungate anche dopo la morte del padre.

Arianna chiede aiuto a Maria De Filippi per dire alla sua famiglia di iniziare ad affrontare il dolore insieme. "Vi chiedo scusa se non ho pensato troppo ai vostri dolori, per gli abbracci mancati e i silenzi" dice la ragazza. A quel punto dalla scalinata scende Luca Argentero che prende la parola e suggerisce alle tre donne di parlarsi: "L'invito che vi fa Arianna è l'unica via per mandare avanti la vostra famiglia composta da tre splendide donne forti". L'attore fa poi riferimento alla sua esperienza in "Doc - Nelle tue mani" dato che la ragazza è infermiera: "Un lavoro che faccio per finta da qualche anno ma che non sceglierei mai. È così complesso avere a che fare ogni giorno con il dolore delle persone".

Sul finale Luca Argentero estrae un biglietto aereo e invita le tre donne a fare la prima cosa insieme: scegliere una capitale europea e partire. "Mamma, Ale, non ve lo dico mai ma vi voglio tanto bene. Voglio ripartire insieme e vorrei anche che vi appoggiasse un po' più a me" conclude Arianna prima dell'apertura della busta.