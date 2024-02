"C'è posta per te", Alessandro Siani fa da "cupido" per trovare marito ad Arisa

Oltre a Il Volo, a "C'è posta per te" anche Alessandro Siani e Arisa sono gli ospiti nella puntata del 24 febbraio. L'attore partenopeo raccoglie l'annuncio pubblicato dalla cantante sui social nel quale si diceva aperta a valutare "proposte di matrimonio". Ed ecco che Siani prima fa recapitare all'artista vincitrice del Festival di Sanremo 2014 l'invito nel perfetto stile del programma, poi le sottopone una serie di candidati al ruolo di "marito".

Dall'uomo di alta statura al modello, dall'imitatore al ballerino che si scatena sulle note di YMCA: è variegata la lista di pretendenti chiamati in studio da Alessandro Siani per fare breccia nel cuore di Arisa. E non manca neppure anche la candidata al ruolo di suocera. Incalzata da Siani per aprire la busta la cantante scherza: "Mi posso consultare prima con Maria De Filippi?". Rivelata la natura scherzosa dell'invito, l'artista scioglie la riserva.