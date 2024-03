Bugo dopo la lite con Morgan a Sanremo 2020: "Non ho ricevuto solidarietà dai colleghi"

Ospite a "Verissimo", Bugo (pseudonimo del cantautore Cristian Bugatti) nega di aver sentito solidarietà da parte dei colleghi in merito alla lite con Morgan del 2020, sul palco del Festival di Sanremo, sottolineando di aver ricevuto affetto soltanto da "mia moglie, i miei figli e le persone più vicine".

"Loro sono stati l'ancora che mi ha permesso di reagire", sottolinea l'interprete milanese, ammettendo di non essere ancora riuscito a metabolizzare del tutto quanto accaduto, strascichi legali compresi.

"Me ne sono state dette di cotte e di crude in questi anni, sia come persona che come artista", continua Bugo, sostenendo di aver visti cancellati in un attimo vent'anni di carriera. "Io non sono sicuramente perfetto, ho i miei difetti, ma penso che nei miei confronti si sia superato il limite".