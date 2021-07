"Brave and Beautiful": le trame della settimana prossima

"Brave and Beautiful" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 26 al 30 luglio.

Cesur scopre che Tahsin ha avviato delle trattative con una grande azienda per la costruzione di alcuni grattacieli a Korludag e incarica Rifat di scoprire se la notizia corrisponde alla verità.



Nel frattempo Kohran invita Hulya a trasferirsi da loro per seguire la gravidanza di Cahide e lei accetta, suscitando il disappunto di Cahide che dice alla donna di non fare passi falsi.





Tahsin decide di sposare Adalet, suscitando reazioni contrastanti tra i membri della famiglia: Suhan non è d’accordo.



Infine Cesur compra tutte le terre dai contadini per destinarle alla produzione di olio di semi di zucca.