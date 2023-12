BigMama, chi è la rapper in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

Il vero nome di BigMama è Marianna Mammone. Nasce nel 2000 ad Avellino e trascorre tutta l'infanzia e l'adolescenza in un piccolissimo paese di provincia. Già a tredici anni si avvicina al mondo del rap affascinata da forti figure femminili come Missy Elliot, Lisa "Left Eye" Lopes e Lauryn Hill. E' così che inizia a scrivere i suoi primi testi. Nascono le sue prime canzoni che registra nella sua cameretta e poi pubblica su YouTube.

Il primo brano a essere caricato è "Charlotte", nel 2016, un pezzo che racconta di una ragazzina autolesionista. Poi Marianna si trasferisce a Milano nel 2019 e nasce anche BigMama. Uno pseudonimo dai molteplici significati: "big" è sicuramente un riferimento al suo essere sovrappeso e una reazione al bullismo di cui è stata vittima da ragazza, ma BigMama in slang significa anche una capa movimento, una donna forte. Si crea così un alter ego artistico che le regala una corazza agli occhi del mondo. Le sue canzoni hanno un forte impatto anche quando parlano di temi intimi, e BigMama mostra anche una notevole tecnica sia nel flow che nel linguaggio usato. Arrivano altri tre pezzi: "77", "Lights Off" e "Amsa". Sono tutti freestyle che dimostrano tanto il talento quanto la personalità di BigMama.

La svolta con "Mayday"

Nel 2020 "Mayday" è il singolo che inaugura il suo percorso all'interno dell'etichetta Pluggers. A produrla c'è Lester Nowhere che cura anche il secondo singolo di BigMama, "Formato XXL". Sono proprio questi due brani ad attirare le prime attenzioni dei media del settore sulla rapper avellinese. Nel 2021 RedBull la inserisce nella lista dei talenti da tenere d'occhio definendo il suo flow, le sue rime e la sua energia a livelli senza pari in quella lista. E' il momento del salto a una major: "Too Much" è il primo singolo in collaborazione con Epic/Sony Music Italia, preludio al brano "Così leggera" e alla partecipazione al disco di Inoki in "Mani".