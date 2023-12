Bianca Berlinguer e la morte improvvisa del padre: "Il rimpianto più grande? Non avergli potuto presentare i miei figli"

"Quando un padre se ne va all'improvviso e tu hai solo 24 anni, i rimpianti sono tantissimi. Il più grande è non avergli potuto presentare i miei figli". Ospite per la prima volta a "Verissimo", Bianca Berlinguer parla del padre Enrico, venuto a mancare l'11 giugno 1984, colpito da un ictus durante un comizio a Padova.

"Ho guardato quelle immagini in due sole occasioni, poi non le ho più volute rivedere. Sono dolorosissime per me", ammette la giornalista, conduttrice del talk show di Rete 4 "È sempre Cartabianca".

"A differenza di come è stato raccontato negli anni, era un uomo affettuoso e giocoso", spiega quindi la giornalista, a proposito del genitore. "Ci faceva anche fare tante cose stravaganti, soprattutto quando eravamo piccoli, dal luna-park alla barca a vela".