Tgcom24

Cos'è successo a Ian Ziering In un video diffuso sui social si vede Ian Ziering uscire dalla vettura e attaccare un motociclista, prima che altri biker si scagliassero contro di lui, trasformando la discussione in una maxi-rissa. Secondo Tmz, la vicenda si è conclusa con Ziering che è rientrato in macchina e se n'è andato. La stessa cosa hanno fatto i motociclisti. Non sembra che sia stata chiamata la polizia e l'attore non ha commentato l'accaduto.

Ian Ziering e le altre star di "Beverly Hills 90210" Brenda Walsh, Steve Sanders e David Silver sono ancora amici. A luglio abbiamo visto i tre personaggi di "Beverly Hills 90210" insieme per celebrare i 50 anni di Brian Austin Green con un dolce post su Instagram. Le star sono apparse anche nel reboot del 2019 "BH90210", in cui interpretavano versioni esagerate di se stesse. Il primo episodio della serie era dedicato al membro del cast originale Luke Perry (Dylan McKay), morto per un ictus nel marzo di quell'anno.