Benedetta Parodi e Fabio Caressa: "Quando i bambini erano piccoli, andavamo in motel per ritagliarci spazio per noi"

Particolarmente divertente è il racconto dei primi anni assieme: dalla proposta di matrimonio in aereo al tour dei motel lombardi. "Quando i ragazzi erano piccoli, in casa non c'era un momento di libertà, quindi abbiamo optato per il motel", spiega il commentatore sportivo. "Ritagliarsi un po' di spazio per sé è bello", gli fa eco la giornalista e conduttrice televisiva, spiegando che, al tempo, non avevano modo di andare in vacanza.