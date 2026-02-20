Per Belen sarà la quarta volta al Festival. “La prima non se la ricorda nessuno: cantai con Toto Cutugno”, ha scherzato. Era il 2010 e l'artista e la showgirl duettarono sulle note del brano "Aeroplani". Decisamente più importante, invece, l'esperienza l'anno successivo quando fu addirittura co-conduttrice, affiancando Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.