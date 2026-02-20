Belen e Cecilia Rodriguez festeggiano Jeremias: cena di compleanno in famiglia
La showgirl si riprende la scena dopo un periodo di difficoltà emotiva e professionale: la sua nuova vita e le anticipazioni sul duetto al Festival
Un sorriso autentico, un nuovo sguardo e la voglia di ricominciare con leggerezza. Belen Rodriguez è decisa a tornare sotto i riflettori con un nuovo equilibrio personale e lavorativo, conquistato a fatica dopo tre anni complicati.
Oggi la showgirl argentina si prepara a calcare di nuovo un palco che l'ha già vista protagonista in passato come quello del Festival di Sanremo accanto al debuttante Samurai Jay, in gara con il brano “Ossessione”.
Per Belen sarà la quarta volta al Festival. “La prima non se la ricorda nessuno: cantai con Toto Cutugno”, ha scherzato. Era il 2010 e l'artista e la showgirl duettarono sulle note del brano "Aeroplani". Decisamente più importante, invece, l'esperienza l'anno successivo quando fu addirittura co-conduttrice, affiancando Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.
Quest’anno il suo ruolo sarà meno impegnativo, ma comunque atteso: secondo alcune indiscrezioni, pronuncerà una frase nella canzone di Samurai Jay: “Hey chico, vai un po’ più lento”, in un brano dalle sonorità latine che punta a diventare tormentone. “Qualcosa mi inventerò”, ha promesso, lasciando spazio alla curiosità.
Negli ultimi anni la showgirl ha vissuto una fase complessa, iniziata nel 2023 dopo la fine definitiva della relazione con Stefano De Martino, durata oltre dieci anni tra matrimonio e ritorni di fiamma.
Tra le difficoltà personali anche un periodo di tensione con la sorella Cecilia, poi rientrato dopo l’estate, come confermato da entrambe.
A questo si sono aggiunti cambiamenti professionali e momenti di fragilità pubblicamente riconosciuti. Oggi racconta di sentirsi più forte: una ripartenza costruita lentamente, ma che l’ha aiutata a ritrovare la serenità.
Oltre al Festival, nell'ultimo periodo Belen Rodriguez è anche tornata in tv e in radio alla guida di programmi televisivi e radiofonici. Un rientro graduale, fatto di progetti meno "prime time" ma costanti, scelti con maggiore consapevolezza.
Adesso la showgirl appare finalmente più serena: rapporti familiari ricuciti, lavoro ritrovato e una nuova maturità personale. Per quanto riguarda l’amore la situazione è più complicata: “Sono due anni che non mi piace nessuno”, ha confessato; ma per ora, forse, va bene così.
