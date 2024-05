Dopo diversi tentativi, Beatrice Luzzi seleziona uno gigolò professionista dall'aspetto elegante e, guidata dalle indicazioni dell'inviato del programma di Italia 1 Gaston Zama, lo incontra in un albergo della Capitale. "Spesso le clienti si innamorano di me e capita che non hanno più i soldi per pagarmi", racconta l'escort Massimo. L'uomo poi rivela alcuni effetti deleteri della professione, come l'assunzione di dopanti per mantenere alta la prestazione. Una dipendenza dal sesso che lo ha portato a considerare soluzioni estreme. "Mi ha salvato la mia ragazza", ammette.