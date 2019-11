Bari, anziano sepolto dai rifiuti vive tra larve di mosche e blatte: accetta l'aiuto dell'impresa di pulizie

Umberto vive tra larve di mosca e blatte nella sua casa di Bari perché è un accumulatore seriale. Condizioni igieniche pessime tanto da costringere i vicini a rimanere barricati nei propri appartamenti per non sentire la puzza. L'anziano però ha accettato l'intervento di "Pomeriggio Cinque". Un'impresa di pulizia si è messa a disposizione per disinfettare e riordinare l'appartamento gratuitamente. Umberto è stato convinto, non senza difficoltà, a lasciare la sua casa a disposizione della ditta grazie a Padre Pio. E' infatti devoto al Santo e ha accettato la proposta solo dopo aver sentito la possibilità di andare a visitare il Convento Santuario di San Giovanni Rotondo.