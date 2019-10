Barbara Palombelli compie 66 anni: eccola a "Non è la Rai" nel 1994

Barbara Palombelli compie 66 anni. La giornalista è nata a Roma il 19 ottobre del 1953. Ha iniziato la sua carriera in Rai, ha collaborato per Il Giornale di Indro Montanelli, è stata "inviata speciale" per il Corriere della Sera e vicecaporedattore della rivista Panorama. Attualmente Palombelli è la conduttrice di "Forum" e "Stasera Italia".

Nel 1994 è stata ospite nello studio di "Non è la Rai" e intervistata da una giovanissima Ambra Angiolini, Barbara ha risposto ad alcune domande sulla sua adolescenza e il suo "non-matrimonio". Sposata con Francesco Rutelli, che in quegli anni era sindaco di Roma, la giornalista ha promesso alle ragazze del programma di Canale 5 di chiedere al marito di occuparsi del problema delle buche nella Capitale.