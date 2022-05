Barbara d'Urso spegne 65 candeline... in splendida forma

"Un numero che non corrisponde né al corpo né alla testa".

Barbara d'Urso festeggia i suoi primi 65 anni in splendida forma, come sempre da tantissimi anni, al lavoro a "Pomeriggio Cinque". Da Telemilano 58 ad oggi ne ha fatta di strada. La conduttrice, infatti, lavora da quando aveva 18 anni. Dalle fiction come la "Dottoressa Giò" ai reality show, ha sperimentato tutti i format.