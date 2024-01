"Avanti un altro!", il ritorno di Paola Caruso nel ruolo di "bonas"

Nella prima puntata della tredicesima edizione di "Avanti un altro!", il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, il pubblico ha accolto il ritorno di Paola Caruso dopo un lungo periodo di assenza. La showgirl, nuovamente nei panni di "bonas", è entrata in studio per assistere il concorrente Ariel nella sua corsa verso il montepremi finale. L'ingresso in studio ha però messo subito "in agitazione" il concorrente, incalzato dalle battute di Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Storico volto del game show, Paola Caruso si era dovuta allontanare dal programma per assistere il figlio Michele, vittima di un problema medico mentre si trovava in vacanza in Egitto.

Leggi Anche Paola Caruso, il difficile percorso per la malattia del figlio

Come più volte raccontato dalla stessa Caruso nel salotto di "Verissimo", il bimbo, di 4 anni, un anno fa ha subito una lesione del nervo sciatico in seguito a una puntura che era stata effettuata mentre si trovava con la mamma a Sharm el-Sheikh. Michele ora riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina e la riabilitazione si annuncia complessa: "I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo", aveva spiegato la showgirl.