Pier Silvio Berlusconi, la dedica di compleanno di Silvia Toffanin: "Auguri da parte mia e dei nostri cuccioli Lorenzo e Sofia"

In chiusura della puntata di "Verissimo" di domenica 28 aprile, Silvia Toffanin fa gli auguri di compleanno all'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. "Prima di salutarci ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio da parte mia e de nostri cuccioli Lorenzo e Sofia" ha detto emozionata la conduttrice. "Auguri!" Ha ribadito la padrona di casa dopo un lungo applauso da parte del pubblico in studio per poi ricordare l'appuntamento a sabato prossimo con il talk show di Canale 5.

Sui social, nella pagina Instagram di "Verissimo" poco dopo è comparso il video con un'altra tenera dedica da parte di Silvia Toffanin: "Buon compleanno Pier Silvio, ti amiamo tanto! Silvia, Lorenzo e Sofia".