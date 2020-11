Auguri a Lello Arena, rivediamolo con Corrado a "Buon Compleanno Canale 5"

Buon compleanno a Lello Arena. Il comico napoletano, nato il primo novembre 1953, compie 67 anni. Amico d'infanzia di Massimo Troisi, con lui ed Enzo Decaro, ha dato vita al trio di cabarettisti partenopei La Smorfia, divenuto celebre a metà degli anni Settanta.

Prima l'esordio in teatro, poi in radio fino all'approdo in tv: all'inizio nel programma Non stop e poi anche a Luna Park, trasmissione del sabato sera di Pippo Baudo. Il sodalizio artistico con Troisi prosegue anche nel cinema: nel 1981 è nel cast di "Ricomincio da tre", primo film diretto dal grande artista morto prematuramente nel 1994, nel 1983 vince un David di Donatello come miglior attore non protagonista in "Scusate il ritardo".

Arena recita anche con altri big del cinema italiano come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Carlo Verdone, si cimenta dietro la macchina da presa e prende parte a diversi programmi televisivi. Il comico è anche autore di un romanzo per ragazzi "I segreti del sacro papiro del sommo Urz" e ha collaborato alla sceneggiature di diversi fumetti. Eccolo nel 1990 protagonista di un esilarante sketch con Corrado e Johnny Dorelli a Buon Compleanno Canale 5.