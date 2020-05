Assistenti civici, Decaro: "Nessuno ha pensato di usare i volontari per controlli alla movida"

Antonio Decaro cerca di spegnere le polemiche nate sulla figura degli "assistenti civici", proposti dal ministro per le Autonomie Francesco Boccia dopo un confronto coi comuni.

"Nessun sindaco ha mai immaginato di utilizzare i volontari per i controlli alla movida, li usiamo per aiutare le persone, per portare la spesa e i medicinali a casa e attuare il contingentamento in parchi, mercati e cimiteri", afferma il primo cittadino di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, ospite di "Mattino Cinque". La richiesta dell'Anci al governo, ha spiegato Decaro, è arrivata per poter continuare a fare affidamento sull'opera dei volontari che hanno agito sinora durante l'emergenza, molti dei quali però sono tornati al lavoro in questa fase 2.