Asia Argento: "Sono andata in tv per mantenere i miei figli"

L'ultimo anno non è stato facile per Asia Argento , dalla scomparsa del compagno Anthony Bourdain all'effetto domino del movimento #MeToo sulla sua carriera. L'attrice ha raccontato i suoi fatti privati in tv. Ma come confessato a Rolling Stones, sono state le esigenze economiche a dettare questa decisione: "Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma single di due figli, che mantengo da sola, avendo perso il lavoro, e senza prospettive, sola al mondo?".

Al magazine online, l'attrice ha raccontato di essere stata sempre lontano dei riflettori: "Cosa che io, assolutamente, non cerco. Sono lontana dai pettegolezzi e dalla mondanità. E’ andata così, l’universo voleva che andasse così". Negli ultimi mesi la sua vita è stata segnata anche dal caso Bennett e dalla conseguente esclusione da "X Factor": "Sono stata attaccata da animali feroci, da predatori, persone cattive, spiriti bassi. Penso agli scarafaggi e ai serpenti perché strisciano, stanno in terra, ma sono molto furbi. Per questo mi sono tatuata un serpente, per farmelo amico".



Secondo Asia le sue vicende private hanno spostato l'attenzione da quello che ha fatto artisticamente al suo privato: "Sono diventata un fatto di cronaca per quello che faccio, le persone che vedo, che mi circondano, che vedono i miei messaggi. Tutto ciò è stato completamente alienante e sfido qualsiasi essere umano".



Essere figlia di Dario Argento non l’ha aiutata dal punto di vista economico: "La gente pensa solo al fatto che sono figlia di Dario Argento, ma mio padre è un regista e ha fatto film di genere. Io sono cresciuta nella stessa stanza da letto con le mie due sorelle, mio padre non mi ha mai aiutata. Sono andata a vivere da sola, a diciotto anni, e mi sono sempre mantenuta autonomamente. Non è facile. Quindi, se l’unico introito che potevo avere era andare in tv a raccontare i cazz* miei, non ho nessun orgoglio in questo. Per mantenere la mia famiglia ho fatto di tutto, in questi anni".



L'attrice ha voluto sottolineare i motivi delle sue ospitate in tv, ponendo l'accento sui due figli: "L’importante è mantenere i miei figli. Quindi ho partecipato a queste trasmissioni per questo motivo, non te lo nego. Altrimenti non ci sarei mai andata in vita mia".