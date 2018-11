Verdone si confessa a Supercinema

foto Olycom Correlati VERDONE A CASA DI ALBERTO SORDI

"TRE ANNI E POI MI RITIRO" 12:41 - Intervista esclusiva di Carlo Verdone a "Supercinema", rotocalco di informazione cinematografica di News Mediaset a cura di Antonello Sarno e realizzato in collaborazione con l'Anica in onda venerdì 19 aprile in seconda serata. L'attore e regista ventila la possibilità di recitare insieme al cognato Christian De Sica.

Un film con Christian - In occasione del Festival del Cinema Europeo di Lecce che ha intitolato un Premio a suo padre Mario, critico cinematografico, l'attore simbolo della romanità lancia la possibilità di collaborare con De Sica. L'attore Christian è sposato con la sorella di Carlo, Silvia. Nonostante i due siano colleghi e parenti non hanno mai lavorato allo stesso film. Ma in esclusiva a Supercinema, Verdone dichiara che i tempi potrebbero essere maturi: "Io e mio cognato Christian potremmo fare presto un film insieme. Bisogna trovare la storia adatta".



Tasse da ridere - Inoltre, il rotocalco cinematografico mostra come il grande schermo interpreti la realtà anche tramite i problemi della vita quotidiana. Ecco, quindi, una carrellata con tutti i tartassati del cinema: da Totò e Aldo Fabrizi fino ai Vanzina e ad Antonio Albanese. Viaggio nei film comici su tasse ed evasori per scoprire che, almeno al cinema, ridere sul fisco si può.