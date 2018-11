L'arte di Dario Ballantini sbarca a Londra

foto Ufficio stampa 13:05 - Dario Ballantini sbarca a Londra ed espone le sue opere pittoriche nella mostra "Fake Identities" (Identità Artefatte). L'evento, ospitato presso la Fiumano Fine Art Gallery, verrà inaugurato il 31 gennaio e durerà fino al 5 febbraio. Trasformista noto ai telespettatori italiani da oltre 10 anni per le sue mirabili imitazioni a "Striscia la Notizia" dei personaggi pubblici italiani (dalla politica alla moda) è soprattutto un artista. sbarca aed espone le sue opere pittoriche nella mostra "" (). L'evento, ospitato presso la Fiumano Fine Art Gallery, verrà inaugurato il 31 gennaio e durerà fino al 5 febbraio. Trasformista noto ai telespettatori italiani da oltre 10 anni per le sue mirabili imitazioni a "" dei personaggi pubblici italiani (dalla politica alla moda) è soprattutto un artista.

Ballantini ha iniziato a esporre le sue opere in Toscana già dal 1985 alternando la carriera di pittore a quella di trasformista. Fin da bambino "eredita" la passione di famiglia per la pittura, utilizzando uno stile che gli consente di distinguersi e di esprimere la sua personalità: divertente e solare nelle rappresentazioni dei personaggi più noti nel Tg satirico di Canale 5, sulla tela esprime l’inquietudine di vivere, l’aspetto cupo del quotidiano, il tormento degli interrogativi che ciascuno di noi ogni giorno si pone.



Nel 2001 l’incontro con Achille Bonito Oliva rende più incisivo il suo interesse per la pittura e realizza una mostra presso la Galleria Ghelfi di Verona curata da Giancarlo Vigorelli. In seguito la mostra farà tappa a Genova e Milano. Nel 2007 riceve da Bonito Oliva il premio “A.B.O.” d’Argento per la pittura . Tra le importanti mostre successive figurano la Galleria del Palazzo Coveri di Firenze, Castel dell’Ovo di Napoli, la Galleria de l’Europe di Parigi , Castello di Saint Rhèmy-es Bosses in Valle d’Aosta, Galleria San Carlo di Milano.



Nell’ottobre 2009 alla Triennale Bovisa di Milano si è svolta la mostra multimediale “Identità Artefatte", in cui Ballantini ha congiunto le due attività venticinquennali (pittorica e televisiva) con interventi di molteplici personaggi di spicco quali: Antonio Ricci, Enrico Mentana, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Mario Lavezzi, e Remo Girone. Seguono innumerevoli esposizioni, tra cui Torino (Galleria La Telaccia), e alcune collettive all’estero: Londra (Acquire Gallery), Praga (Galleria Brehova), negli Stati Uniti d’America partecipa al UEART Tour 2011 con tappe a Chicago, Miami, Dallas, Tallhassee; infine partecipa alla Biennale Venezia - Padiglione Italia, Milano e Torino.