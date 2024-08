Arrestate quattro persone per l'omicidio di Johnny Wactor, attore di "General Hospital"

In una conferenza stampa proprio questa settimana la madre di Johnny Wactor, Scarlett Wactor, ha ricordato il figlio dicendo: "Il dolore è il mio compagno costante" e pensando all'imminente compleanno di Johnny ha aggiunto: "Non posso augurargli un felice 38esimo compleanno il 31 agosto. Non posso chiedergli se tornerà a casa per Natale. Non posso chiedergli della sua giornata".