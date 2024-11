Arianna David e la lotta contro l'anoressia nervosa: "Pesavo 39 chili ma non mi vedevo mai magra"

Il disturbo - "Ero arrivata a pesare 39 chili ma non mi vedevo mai abbastanza magra", spiega la showgirl romana che poi racconta la distorsione che pativa quando si guardava allo specchio. "Non avevo una percezione reale del mio fisico e in seguito ho avuto problemi gravi fisici dal blocco del ciclo alla perdita dei capelli", afferma David.