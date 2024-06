Aras Senol vince l'"Isola dei Famosi”: ecco perché ha trionfato

Sulla carta Aras Senol non era tra i favoriti per la vittoria all'Isola dei Famosi, ma ce l'ha fatta. L'attore turco si è guadagnato negli anni un grande seguito in Italia grazie al ruolo di Cetin nella soap "Terra Amara", ma il fatto di non parlare bene l'italiano non gli ha permesso di raccontarsi a fondo quanto gli altri. Nonostante questo il pubblico ha premiato il suo altruismo (come quando ha salvato Matilde Brandi in mare) e i suoi modi pacati.