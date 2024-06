Ricovero d'emergenza per Antonella Clerici, che nei giorni scorsi si è sottoposta a un intervento urgente per rimuovere le ovaie. Dal lettino d'ospedale, la conduttrice ha spiegato ai follower cosa è successo nelle ultime ore, quando era in partenza per il concerto di Gigi D'Alessio: "Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene."