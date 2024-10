Anna Tatangelo: "Mio figlio non vuole cimentarsi nel canto"

"Sto cercando di trasmettere l'amore per la musica a mio figlio. Al momento, però, l'ascolta soltanto, non vuole cimentarsi nel canto". Ospite a "Verissimo" con due colleghe di "Io Canto Generation", Lola Ponce e Mietta, Anna Tatangelo parla della sua più grande passione, ammettendo di condividerla solo in parte con Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio.