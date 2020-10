Anna e Gennaro un mese dopo: lui si rifiuta di incontrarla | Lei: "Non è in grado di avere un confronto"

Non sono riusciti ad avere un confronto sereno neppure dopo un mese dalla fine di "Temptation Island". Sono Anna e Gennaro che avevano deciso di interrompere la loro relazione durante il falò di confronto del reality. Il 31enne, 30 giorni dopo, ha deciso di non rivedere la sua ex compagna e ha negato ad Alessia Marcuzzi di aver provato a recuperare il loro rapporto.

La versione di Gennaro, però, è stata completamente smentita da Anna che ha spiegato che il 31enne avrebbe più volte provato a riconquistarla. "Mi ha chiamata piangendo", ha rivelato la 26enne alla conduttrice spiegando di non aver voluto in nessun modo ritornare con l'ex compagno. "Un giorno mi ha chiamata - ha raccontato Anna - e mi ha proposto di fingere di essere tornati insieme, così da dire agli altri che il reality è tutta una finzione e uscire entrambi facendo bella figura". Una mancanza di rispetto che la 26enne non ha potuto sopportare, anche per questo motivo ha deciso di tagliare tutti i ponti con Gennaro.

Anna è ritornata a sorridere e a godersi la spensieratezza della sua età. Per lei c'è stata un sorpresa: un video messaggio del single Mario che l'ha inviata a bere un caffè insieme. Un invito gradito che Anna ha subito accettato.