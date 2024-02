Tgcom24

Come sono andate le cose Insomma pare proprio che bastasse guardarsi attorno per rendersi conto che non era sparita.

Angelina si era accorta di aver perso la custodia della statuetta d'oro del leone del Festival poche ore dopo la fine della kermesse e si era affidata a una storia Instagram per ritrovarla. "Ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l'avrà..." diceva nel suo video appello in cui inquadrava anche la statuetta d'oro in un sacchetto di carta. "Io vado in giro così - conclude -, non è fattibile...".



Di male in peggio: la saga continua Ma la "maledizione" del trofeo ottenuto grazie alla vittoria al Festival di Sanremo, prima del lieto fine, ha avuto anche un seguito. Un giorno dopo aver mostrato il sacchetto nel quale riponeva il premio, Angelina ha "perso" anche quello e nelle sue storie Instagram si mostra in aeroporto con uno scatolone nel quale ha riposto la statuetta: “La saga continua… si è rotto il sacchetto in cui tenevamo il premio, quindi ora abbiamo la scatola, però, oggi lo porto in salvo a casa almeno”, le sue parole.

Angelina Mango all'Eurovision Angelina, che compirà 23 anni il prossimo aprile ed è originaria di Lagonegro, è quindi tornata momentaneamente a casa sua a Milano, dove vive con la madre Laura Valente e il fratello Filippo.

Il primo impegno ufficiale della giovane artista, che ha vinto Sanremo 2024 con il brano "La noia", aggiudicandosi anche il premio della sala stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, sarà l'Eurovision Song Contest che si terrà alla Malmo Arena, in Svezia, dal 7 all'11 maggio 2024, dove Angelina rappresenterà l'Italia contro le altre 36 nazioni protagoniste dell'evento esibendosi con il brano vincitore del Festival, "La noia".



In tempi non sospetti, durante la finale di Amici 22, Cristiano Malgioglio le aveva augurato di essere una vincitrice di Sanremo e dell’Eurovision, profetizzando così il suo successo. Tessendo le lodi di Angelina Mango per la sua impronta internazionale che le avrebbe permesso grandi cose, Malgioglio aveva detto: "Vincerai prima Sanremo e poi l’Eurovision. Noi abbiamo un gioiello. Se non fai né l’uno e né l’altro non ha importanza perché sei meravigliosa".



L'Eurovision Angelina Mango inizia così il suo percorso di avvicinamento verso la città svedese che ospiterà, di diritto, la prossima edizione in seguito alla vittoria di Loreen in quella precedente. L'evento non sportivo più visto al mondo avrà due semifinali il 7 e il 9 maggio, e la finalissima dell'11 maggio, giorno in cui scenderà in campo l'Italia in quanto qualificata di diritto come gli altri "Big Five", Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e alla Svezia, campione in carica. Per gli amanti delle statistiche è la terza volta che l'Italia si ritrova a concorrere a Malmo. Nel 1992 fu rappresentata da Mia Martini con "Rapsodia", arrivata quarta, e nel 2013 da Marco Mengoni con "L'Essenziale", piazzatosi settimo.



I concerti e il tour Prima della grande sfida europea però la cantante è attesa da una serie di appuntamenti per portare in giro la sua canzone, ma anche dal tour che la vedrà protagonista nei club. Il concerto evento "Pare una pazzia", che vedrà la cantautrice per la prima volta al Fabrique di Milano il 17 aprile è andata sold out ed è quindi stata aggiunta il 26 ottobre, sempre al Fabrique in occasione del tour autunnale "Angelina Mango nei club 2024". Una serie di date in cui porterà on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d'Italia.

Tutte le date dei concerti di Angelina Mango

“PARE UNA PAZZIA”

17 aprile 2024 - MILANO - FABRIQUE // SOLD OUT

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA - ATLANTICO

14 ottobre 2024 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) - VOX CLUB

21 ottobre 2024 – FIRENZE - TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA

26 ottobre 2024 - MILANO - FABRIQUE // NUOVA DATA

Per lei la trasferta sanremese è stata ricca di soddisfazioni anche perché oltre alla vittoria finale si è aggiudicata anche il premio della sala stampa "Lucio Dalla", radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale "Giancarlo Bigazzi".