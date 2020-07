Andrea Damante ritorna dj tra le polemiche: violate le norme anti-Covid e discoteca chiusa

Andrea Damante è finito al centro delle polemiche dopo una serata in una discoteca di Alba Adriatica (Te). Il dj e fidanzato di Giulia De Lellis ha infatti pubblicato foto e video su Instagram della sua esibizione alla consolle dove si vede chiaramente che gli avventori non rispettano il distanziamento richiesto dalle norme anti-Covid e, vicinissimi, non indossano la mascherina. Sui social gli utenti hanno commentato il post con insulti e critiche per il mancato rispetto della sicurezza.