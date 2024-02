Con la compagna Arianna Cirrincione, l’ex tronista di "Uomini e Donne", ex concorrente de "L'Isola dei Famosi" 2021 e della tredicesima edizione del "Grande Fratello", dà il benvenuto alla piccola Allegra, nata il 6 febbraio e sui social esprime tutta la sua gioia con due teneri post. Nel primo presenta la neonata e scrive: “Benvenuta al mondo amore mio...È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho... respiro a fatica" e manda poi un messaggio anche alla sua dolce metà: "La tua mamma è il mio eroe".

Nel secondo invece tiene in braccio la piccola Allegra: "La prima volta non si scorda mai... Ti proteggerò per sempre, sarò sempre accanto a te", promette il neo papà alla sua primogenita.

Storia di una love story L'amore tra Andrea e Arianna è nato nello studio di "Uomini e Donne" nel 2019. E' lì che i due giovani si sono conosciuti e innamorati a prima vista. Lui era tronista e lei corteggiatrice. Ma all'arrivo di Arianna nel programma, per Andrea tutte le altre pretendenti avevano smesso di esistere. I due rimasero per poco tempo e poi abbandonarono insieme il date show per continuare la loro love story fuori. Insieme ormai da quasi cinque anni la coppia ha adesso coronato la relazione con la nascita di Allegra.

Gravidanza complicata Negli ultimi mesi Cerioli aveva informato i suoi fan di alcuni problemi legati alla gravidanza di Arianna. "Un bel giro al ps per chiudere l'anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l'ultimo giro di giostra" aveva scritto nelle sue storie Instagram e poi aveva spiegato: "Ari ha la placenta anteriore. Motivo per cui la pancia non cresce tantissimo in avanti ma tende a crescere verso l'alto... Questo comporta un soffocamento' dello stomaco da parte dell'utero che comprime organi superiori. A volte le fa davvero male ed in gravidanza a parte la Tachipirina non si può fare molto... La piccola si muove come un'anguilla, simpaticamente le pianta i palloni sullo stomaco". "Meraviglioso".

Non sono stati mesi facili ma adesso i due neo genitori possono cominciare con gioia la loro nuova vita.