Anbeta Toromani a "Verissimo": "Ho preso la cittadinanza italiana"

Ospite a "Verissimo" la ballerina Anbeta Toromani ripercorre la sua carriera che oltre 20 anni fa l'ha portata a lasciare l'Albania alla volta della scuola di "Amici". "Ho preso la cittadinanza, sono orgogliosa di essere italiana e albanese", dice la danzatrice che per diverse edizioni ha fatto parte del cast come professionista e insegnante. "In questo momento della mia vita sono serena, prendo tutto quello che arriva di bello e me lo tengo da parte", spiega.

Sull'esperienza nella seconda edizione del talent show di Canale 5, Anbeta Toromani ricorda l'importanza di alcuni incontri, a partire da quello con il connazionale Kleidi Kadiu. "Grazie a lui ho mandato il video di una mia esibizione al casting", rivela. La danzatrice racconta il legame con la sua insegnante di allora Alessandra Celentano. "In quegli anni si è dedicata a me tanto". E su Maria De Filippi aggiunge: "Mi ha cambiato la vita, sono felice".