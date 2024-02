La spinta ad approfondire

Dopo la trasmissione la Schumer aveva scritto in un post su Instagram che una donna "non ha bisogno di scuse per il suo aspetto fisico e non deve spiegazioni", ma aveva colto l'occasione per sottoporsi ad una serie di esami più approfonditi. “Sono stata dentro i macchinari per la risonanza magnetica per quattro ore alla volta, con le vene chiuse per la quantità di sangue prelevato e con il pensiero fisso di non riuscire a vedere mio figlio crescere”, ha raccontato l'attrice sottolineando come proprio i commenti degli hater l'abbiano spinta ad approfondimenti sul suo stato di salute: "Grazie a Dio, perché è così che ho capito che qualcosa non andava. Proprio come quando mi sono resa conto di aver dato a mio figlio un nome che non suonava bene”, ha ironizzato. “Internet ha avuto di nuovo ragione”. La Schumer e suo marito, Chris Fischer, hanno infatti rinominato il figlio Gene David dopo che sui social le avevano fatto notare che la combinazione di nomi originaria – Gene Attell – suonava come la parola “genitale”.