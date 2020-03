Amore ai tempi del coronavirus: il matrimonio slitta, ma il sorriso resta

Il 29 febbraio Lara e Luca avrebbero dovuto vivere uno dei giorni più belli della loro vita unendosi in matrimonio, ma dopo la lunga attesa e i tanti preparativi, l'emergenza coronavirus ha costretto i promessi sposi a rimandare l'evento.

"Avevamo scelto il 29 febbraio come data per il nostro giorno speciale - racconta la coppia ai microfoni di "Mattino Cinque" - Ma da quando sono iniziate ad arrivare le notizie sul coronavirus abbiamo detto 'vedrai che questo matrimonio non s'ha da fare'. Il ristorante ci ha comunicato che non poteva più organizzare eventi privati e sono arrivate le prime disdette".

Come mostrato durante la trasmissione di Canale 5, però, Lara e Luca non si perdono d'animo e si dicono pronti alle nozze, nuovamente fissate per il 29 marzo.