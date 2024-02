I sei professori di "Amici": "I nostri no fanno crescere gli allievi"

Spesso i loro battibecchi dominano in puntata ma i professori di "Amici" sono d'accordo su un punto: la passione comune valorizza il percorso dei ragazzi. Ospiti a "Verissimo" i maestri di ballo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo insieme ai docenti di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si confrontano sull'edizione in corso contraddistinta da un livello degli allievi "sempre più alto". "Il percorso è magico ma per loro la parte più difficile è quando ricevono un no", spiega Emanuel Lo. "Il no tuttavia a volte apre strade inaspettate".

Collegati dallo studio del talent show condotto da Maria De Filippi i sei insegnanti esprimono la loro soddisfazione quando, a distanza di mesi o di anni, ricevono un "grazie" da parte di ex allievi. "Anche se non compresi al momento i no rimangono e possono tornare utili per le emergenze", afferma Rudy Zerbi. Se per gli allievi è difficile ricevere un no altrettanto difficile è per i professori esprimere critiche. "Vorremmo solo applaudire ma dire bugie non è il nostro mestiere", spiega Anna Pettinelli. "Mi pesa criticare ma indorare la pillola non è mai formativo".