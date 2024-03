Tgcom24

Le maglie per il serale Maria De Filippi per prima cosa chiama sul palco i 7 allievi che non hanno ancora ricevuto la maglia per il serale: ce ne sono solo 5 a disposizione, perciò due dei ragazzi non avranno accesso alla fase finale del talent. A portare le felpe dorate è Mattia Zenzola, il vincitore dello scorso anno. La gara sarà tra i soli allievi "non magliati": nel canto saranno giudicati da Diodato e nel ballo da Nancy Berti e Kledi Kadiu.



La "coreografia dei magliati" Prima di iniziare la gara, tutti i ragazzi che hanno la maglia oro vengono invitati ad esibirsi come la settimana scorsa nella "coreografia dei magliati". "Mida è migliorato, Holden e Petit un disastro", commenta Maria De Filippi tra le risate generali.



La gara di canto e ballo La gara inizia con l’esibizione del ballerino Giovanni. Nancy evidenzia qualche piccola lacuna tecnica ma sottolinea energia e carisma del ragazzo: la valutazione nel complesso è positiva. E' il turno di Lil Jolie e Diodato si complimenta con lei per la sua voce profonda. Balla Kumo e Kledi apprezza molto la sua energia, anche se nota che non sempre è ben dotata. L'esibizione di Nahaze viene apprezzata da Diodato e subito dopo è la volta di Sara che conquista il giudice soprattutto grazie alla sua personalità. Si scatena lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sulle qualità della concorrente. Canta Kia e il giudice è in difficoltà: "Sei veramente bravissima, hai una voce pazzesca" dice. L'ultimo è Ayle, che raccoglie i complimenti di Diodato: "E' venuta fuori un'emotività potentissima", dice.



Le classifiche di canto e ballo La classifica del ballo vede in testa Giovanni, seguito ovviamente da Kumo. Per il canto il primo classificato è Ayle seguito da Sarah, Lil Jolie, Kia e Nahaze. Busta rossa: la produzione comunica ai prof che intende mettere a disposizione nuovi strumenti per la decisione finale e di non annunciare la loro decisione sui ragazzi fino a che non si saranno esibiti tutti. La classifica complessiva ribalta le posizioni di Kumo e Giovanni, mentre quella del ballo conferma Nahaze in ultima posizione ma vede in testa Lil Jolie seguita da Sarah, Ayle e Kia.



Una nuova gara per cantanti e ballerini che non hanno ancora avuto accesso al serale Inizia una nuova gara nella quale il giudice di ballo è Garrison e i ragazzi dovranno improvvisare una coreografia utilizzando la maglia. Si esibisce prima Kumo e poi Giovanni: il giudice preferisce la prima esibizione. Entra Beppe Vessicchio, chiamato a giudicare i cantanti. I ragazzi hanno avuto la sera precedente un brano, che loro dovranno cantare "a staffetta". La classifica del giudice vede in testa Sarah e a seguire Lil Jolie, Ayle, Kia e Nahaze.



La maglia di Lil Jolie I cantanti vengono chiamati singolarmente dai loro professori. Si inizia da Lil Jolie, alla quale Zerbi chiede di cantare due brani. Maria la trattiene per discutere dell'offerta di Anna Pettinelli di cambiare professore e passare con lei. La conduttrice legge una lettera che la cantante ha scritto a Rudy, con la quale gli spiega i motivi per cui ha scelto di passare con la Pettinelli. Il suo ex professore le augura buona fortuna, la sua nuova professoressa si dice felice e onorata di darle la maglia. Viene confermato il suo ingresso al serale, suggellato dall'ormai tradizionale balletto.

Le esibizioni davanti ai professori Lorella Cuccarini chiede a Sarah di cantare una cover, l'inedito e un'altra cover. Poi la rimanda al posto senza commentare. E' il turno di Giovanni, e la coreografia che dovrà ballare è dimostrata da Mattia Zenzola con Francesca Titocchia. L'allievo si esibisce in tre coreografie e anche nel suo caso Raimondo Todaro non si esprime. Segue Kia che si esibisce in una cover e nel suo inedito prima di lasciare il palco a Kumo che a sua volta, dopo due coreografia, cede i riflettori ad Ayle. Nahaze chiude la tornata di esibizioni.

La consegna delle maglie Ogni professore dovrà assegnare in autonomia la maglia ai suoi allievi: solo nel caso in cui risultassero assegnate più maglie di quelle disponibili dovranno mettersi d'accordo per decidere chi eliminare. Lorella Cuccarini spende parole bellissime per Sarah, e le consegna senza esitazione la maglia d'oro del serale. La prof chiede di parlare anche con Kia alla quale, nonostante riconosca grandi qualità, decide di non dare la maglia. D'accordo con la produzione le concede però la possibilità di ripresentarsi ai casting. E' il turno di Raimondo Todaro che si confronta con Giovanni, sottolineando pregi e difetti del ballerino prima di confermarlo al serale. Emanuel Lo non si dilunga nei commenti con Kumo e va subito al sodo: la maglia del serale per lui c'è. Anna Pettinelli chiama i suoi due allievi: solo uno dei due proseguirà il percorso e quella persona è Ayle.

L'esibizione di Diodato Dopo l'annuncio del nome degli ultimi ragazzi che hanno accesso al serale si esibisce Diodato con "Ti muovi".

La presentazione del direttore artistico del serale Maria De Filippi presenta il direttore artistico del serale, che anche quest'anno è Stéphane Jarny.

La presentazione delle squadre Viene presentata ufficialmente anche la prima delle squadre e ogni allievo si esibisce davanti a Jarny. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi saranno al comando da quella formata da Marisol, Dustin, Holden e Petit e per i loro allievi spendono tante parole di lode.