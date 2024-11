E' il momento della gara tra cantanti e ballerini. A giudicare la danza sarà l'étolie Oriella Dorella, mentre Noemi e il producer Michelangelo stileranno la classifica musicale. Si inizia con la ballerina Alessia, che viene molto apprezzata per la sua "sensualità pulita". Senza Cri presenta "Madrid" che piace molto al produttore, il palco passa poi ad Alessio che balla sulle note di "Paprika" di Ghali. Nicolò canta "Non ti dimenticherò" e dopo di lui si esibisce la ballerina Rebecca, che però non conquista il favore della giurata che la trova eccessiva. Chiamamifaro canta la sua "Perché" e fa incetta di complimenti, così come Daniele che arriva al cuore della giudice Dorella. Vybes presenta "Standard" che viene apprezzato da Noemi, così come Diego che canta "Il cielo è viola", a cui Michelangelo consiglia però di ampliare il timbro vocale. Sienna si esibisce in un passo a due che non viene molto apprezzato dalla giudice, che le consiglia di scegliere tra danza e circo. Ilan si esibisce sulle note della sua "Mezzo cielo".