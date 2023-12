Ad "Amici" Mida "orfano" dell'autotune entra in crisi

Nelle scorse settimane Lorella Cuccarini aveva invitato i colleghi di far esibire gli allievi senza aiuti, ma la proposta era caduta nel vuoto. Ora è Anna Pettinelli a volere che Mida interpreti "Home" di Michael Bublé solo con la sua voce e la cosa lo manda in crisi. "Non la posso fare sta roba lì. Mi vuole screditare", si sfoga tra le lacrime.

Le insicurezze di Mida Mida (che nella scuola è sempre più vicino a Gaia) crede di non avere le capacità di affrontare il compito: "Non riesco a capire come possiate pensare che io riesca a fare "Home" di Michael Bublé senza autotune". La vocal coach, al contrario, è sicura che abbia tutti gli strumenti necessari per superare l'ostacolo: "Perché sei convinto che non sai cantare? Perché hai fatto male Bad Bunny? Secondo me tu la farai benissimo".

Mida: "Non posso fare questo pezzo" Qualche settimana fa, infatti, la sua insegnante Lorella Cuccarini gli aveva imposto di cantare "Where she goes" senza autotune e l'esibizione era stato un fiasco."Quella roba lì mi ha fatto troppo male, non la voglio rivivere. Io non la posso fare sta roba", confessa tra le lacrime il ragazzo. "sono venuto qua a presentarmi con le canzoni che faccio: piacciono e sono contento di questo. Io faccio canzoni con l'autotune, non vedo perché devo mostrarmi per quello che non sono. Se mi faccio prendere dal panico faccio un'altra figura di m***".

"Mi vogliono sempre screditare" Mida crede che l'assegnazione sia profondamente ingiusta: "E' tutto sbagliato, perché lo devo fare e mettermi in ridicolo? Io lo so come canto, non lo devo dimostrare alla Pettinelli". Nonostante il malessere, decide di affrontare il brano: "Detto questo proviamolo il pezzo, non è quello in punto". La prova, però, non va bene e di fronte al microfono Mida si lascia prendere dallo sconforto: "Mi viene da piangere. Sono il cog***e che deve essere screditato. Quello che esce è questo. Forse solo mia madre sa tutto l'impegno che ci ho messo per imparare a cantare, io vengo dal rap. Non sarò il più bravo, ma chi se ne frega".