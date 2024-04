Mattia Zenzola ha rassicurato i follower sulle sue condizioni, condividendo poi tutta la sua delusione per quello che gli è capitato: "Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un'auto si fermasse almeno a dare soccorso, invece di scappare via senza pietà". Il ragazzo ha voluto rendere pubblica la sua storia per "sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi faccia mai una cosa simile".

Come sta Mattia Zenzola

Il ballerino ha poi pubblicato una foto dell'auto danneggiata e ha ringraziato le persone che si sono fermate per aiutarlo: "Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto. Grazie per tutti i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi è tutto ok".