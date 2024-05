Il primo a proporsi è Petit con "Mammamì", un brano che "parla di una notte d'estate, in cui due ragazzi si incontrano in discoteca. Lui la guarda e le chiede di scappare via e passare la notte insieme. Dopo aver ascoltato il pezzo Wad è molto soddisfatto: "Questa è una hit, quella che un deejay chiamerebbe 'banger'. E' una partita a carte tra Sangiovanni, Geolier e Rhove: tre artisti che stanno rivoluzionando la musica negli ultimi anni, C'è Napoli, afrobeat e francese: tutto quello che funziona nel 2024".

Sul palco arriva Sarah con "Sexy Magica, un pezzo che parla di viversi la notte come se fosse l'ultima. Pensare solo alla musica e a divertirti". Anche lei ha colpito il deejay, che la applaude a distanza: "Mi fa pensare a 'Gimme! Gimme! Gimme!' degli Abba, pezzo del 1979 che è diventato virale. Profumi di rivincita". Il microfono passa a Mida ( stroncato sulle cover dagli ex compagni ) e alla sua "Que Pasa", dal sapore latino. "Tu sei la prova che il latin-urban è nel dna della musica italiana. Questo è un pezzone, è una hit", commenta Wad dopo averlo ascoltato.

Ad "Amici 2023" l'auguro di Wad a Martina

Holden canta "Randagi, un brano che parla di una relazione e dell'andare controvento. In una maniera più leggero rispetto a quello che ho fatto fino ad adesso". "Amo le canzoni disperate ed è magico. Perché gli artisti di questo tipo come Blanco o Lazza, spesso sono timidi e introversi. Nel pezzo liberi l'urlo che hai dentro e questo l'ho percepito. Complimenti". A chiudere le esibizioni c'è Martina (che nell'ultima puntata si è salvata al ballottaggio contro Sofia) con "Niente come te", su una storia d'amore finita. Anche lei ha toccato nel profondo Wad: "Mi si è spezzato il cuore. La tua categoria è pelle d'oca, ma è poco 2024. Questo può essere anche un valore aggiunto perché se vinci questa gara sei senza tempo". Tornati in casetta, i ragazzi scoprono i voti e la posizione in classifica. Al gradino più basso c'è Martina (7) e subito sopra Mida (7,5). Sul podio Holden (8), Sarah (8,5) e Petit (9).