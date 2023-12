Amici, dietrofront di Heather Parisi: "Non ho capito il sentiment della trasmissione"

"Ad Amici non c'è nessun copione, ero io che non riuscivo a stare al passo coi giovani", ha aggiunto la showgirl.

"Non ho mai messo in dubbio la stima e l'ammirazione nei confronti di Maria De Filippi": con un comunicato ufficiale Heather Parisi spiega quanto affermato in una intervista a un quotidiano italiano .

Il comunicato stampa di Heather Parisi

In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, relativamente a un passaggio della mia intervista a "Il Fatto Quotidiano" del 5 novembre 2023, desidero chiarire che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione " Amici" nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivati ​​unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione, e più in generale la specificità dei talent televisivi.

Per questo ho fatto mea culpa e ho detto: "ho sbagliato con 'Amici' ". La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non è mai stata da me messa in dubbio. Nel corso dell'intervista ho detto che stavo in mezzo ai giovani, ma non ero in grado capirne il linguaggio né di seguirne le istanze, ed ho finito per sentirmi come un pesce fuor d'acqua.