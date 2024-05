"Amici", Geppi Cucciari: "Vannacci dice che i gay non sono maggioranza? Venisse qui capirebbe"

Ospite nella semifinale di "Amici 2023" Geppi Cucciari si è resa protagonista di un monologo su lavoro e giovani. Rivolgendosi a Maria De Filippi la comica sarda la definisce un'"agenzia interinale". "Maria tu cambi i nomi ma anche i destini di chi incontri. Hai alzato del 278% i fatturati ma soprattutto tu dai lavoro. Quest’anno dei 30 big di Sanremo 34 erano di Amici", scherza Cucciari che poi loda la conduttrice anche per la capacità di distogliere i ragazzi dai social e da quel che accade fuori. "C’è anche un generale molto popolare, Vannacci, che ha nuovamente flexato, insomma ha detto una stron**ata e cioè che i gay non son una maggioranza. Se venisse qui capirebbe", dice lanciando uno sguardo verso i giurati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Nel corso del monologo la comica Geppi Cucciari ne ha per tutti: si congratula con l'insegnante di canto Anna Pettinelli per i "voli" durante i guanti di sfida definendola la "Lady Gaga di Roma Nord". Poi lancia una stoccata agli imprenditori che sui media si lamentano perché non riescono a reperire nuove risorse tra i giovani. "Il miglior modo per trovare lavoratori è pagarli senza proporre stage gratuiti". E sulla frase del ministro dell'Istruzione Valditara secondo cui "studiare i dinosauri non serve" afferma: "Stamattina un t-rex ha detto la stessa cosa di lui".