Ad "Amici" Deborah Lettieri si scontra con Alessandra Celentano

Alessia e Chiara vengono convocate dalla Celentano che vuole commentare con loro i voti assegnati dalla collega.

La maestra definisce le valutazioni di Deborah, di cui finge di non ricordare il cognome, in segno di mancanza di considerazione, "disonesti e scorretti". "I voti di Deborah...come si chiama, non ricordo il cognome, sono evidentemente falsi. Ma il mio compito non era per nulla disonesto, anzi" ho deciso di fare questa verifica perché per me era importante per voi per mettervi alla prova" e poi ribadisce di non aver fatto alcuna differenza tra le sue allieve e quelle degli altri e confessa, con un po' di ironia: "Sì io sono il guru della danza".