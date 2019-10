“Amici Celebrities”, tutti in piedi per l’esibizione di Benji & Fede con Filippo Bisciglia

Benji & Fede ospiti negli studi di “Amici Celebrities” per un’esibizione d’eccezione insieme a uno dei concorrenti della squadra Bianca, Filippo Bisciglia, che si cimenta nella prova di canto.

Per lo show sulle note di “Dove e quando”, il loro successo stagionale, il pubblico va in visibilio: cori, applausi e urla senza fine per i tre al centro della scena.

Anche Ornella Vanoni, nei panni della giudice della trasmissione, sembra divertita: "È una puntata bellissima, molto divertente!”, dice la cantautrice, rivolgendosi alla padrona di casa Maria De Filippi. Insomma, un successo su tutti i fronti.