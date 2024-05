"Amici", Anna Pettinelli si commuove per Martina e attacca Cristiano Malgioglio: "Dici che è brava e poi dai i punti agli altri"

Nella puntata di "Amici" di sabato 4 maggio Anna Pettinelli si batte come una tigre nel difendere la sua allieva Martina, che l'ha fatta commuovere con la cover della canzone "This Is Me", tratta dal film "The Greatest Showman".

"Mi emoziono perché non le è stato riconosciuto il suo valore", spiega l'insegnante di canto a Maria De Filippi, lanciando una frecciatina non troppo velata ai tre giudici. In particolare a Cristiano Malgioglio, con cui Pettinelli aveva discusso poco prima.

All'origine del contendere, la scelta del paroliere di assegnare il punto della prima sfida della manche a Mida (team Lorella Cuccarini-Emanuel Lo), dopo aver riempito di complimenti l'allieva della speaker radiofonica.

"Sono un po' stuferella di sentirti dire che è brava e poi vedere che assegni i punti agli altri", attacca la maestra, scatenando la reazione piccata dell'artista catanese. "Io sono il giudice e decido io", tronca il discorso Malgioglio, dicendosi mortificato per le critiche ricevute.