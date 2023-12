"Amici 2023", la Celentano spaventa i ballerini con la sua "griglia dei requisiti"

Lo scontro con Nicholas

Nicholas si lamenta perché è convinto che la prof esageri con lui: "Mi sono rotto di sentirmi dire cose negative. Ora faccio schifo anche nella presenza scenica. Non si può dire più niente certo che mi difendo. Vengo screditato da dodici puntate, adesso mi sono rotto". "Senti Nicholas, non è che ogni cosa che dico devi rispondere - aveva detto poco prima la Celentano - C'è modo e modo di parlare, c'è modo e modo di rispondere. Sei sempre polemico! Mi sono scocciata di questa cosa, devi stare zitto! Sto facendo lezione. Il tuo ruolo è l'allievo, ok? Che sia chiaro, perché sta cominciando a scocciarmi questo tuo modo". Lucia e Kumo fanno notare a Nicholas che effettivamente il suo modo di rispondere alla maestra era troppo da "simpaticone". E il ballerino ha confessato che non riesce più a trattenersi.