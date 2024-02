Ospiti della puntata gli ex allievi che hanno partecipato a Sanremo: Annalisa, The Kolors, Irama, Maninni e la vincitrice Angelina Mango.

Giudici delle gare di canto e ballo sono stati Ornella Vanoni e Marcello Sacchetta. La puntata del talent show condotto da Maria De Filippi ha visto come ospiti gli ex allievi della scuola che hanno partecipato al Fesival di Sanremo: Annalisa, The Kolors, Irama, Maninni e la vincitrice Angelina Mango.

Tgcom24

Al via la gara di canto e ballo con ospiti gli ex allievi che hanno partecipato a Sanremo Giudice della gara di canto è Ornella Vanoni, per quella di ballo Marcello Sacchetta.

Il primo a esibirsi è Giovanni, accompagnato dal vivo da Annalisa che canta "Sinceramente". Il giudice commenta positivamente. E' il turno di Martina al canto che viene apprezzata dalla Vanoni. Ballano Kumo e Sofia su "Un ragazzo una ragazza" dei The Kolors che la eseguono live e Marcello si complimenta con loro. Canta Kia e la Vanoni è soddisfatta, ma lamenta una troppa somiglianza con Lady Gaga. Rudy Zerbi si inserisce, e critica la poca spontaneità della ragazza. Lorella Cuccarini la difende, anche se ammette che deve ancora mettere a fuoco la sua personalità come interprete.

Per l'esibizione della ballerina Lucia, c'è Angelina Mango a cantare "La Noia", con un video messaggio di saluti da parte di Alessandra Amoroso. Sacchetta è entusiasta dell'allieva: "Se fossi il coreografo di Angelina, vorrei la sua performance", dice. Il modo di cantare di Holden piace a Ornella Vanoni, che però non si dilunga nei commenti. E' la volta di Irama che torna nella scuola di "Amici" per cantare "Tu no" e accompagnare la coreografia della ballerina Marisol. Marcello ha solo parole di lode nei suo confronti. La performance di Petit piace alla Vanoni: "Non è facile, ma ho capito anche il testo", dice. Maria De Filippi chiama Maninni, ex allievo della scuola nel 2016, che canta "Spettacolare" accompagnando la performance di Nicholas. "La strada è buona, sicuramente, ma se riuscivi a farmelo capire di più che c'era una dedica... meglio ancora", commenta Marcello Sacchetta.

Si esibisce Mida e Ornella Vanoni si esprime positivamente per quanto riguarda il timbro. Lorella Cuccarini è entusiasta di come ha cantato il suo allievo. Tocca a Sarah che stupisce la Vanoni per il modo in cui tiene il palco. "Non sei male, carino, divertente", è il commento di Ornella Vanoni all'esibizione di Malìa. Segue Lil Jolie che entusiasma la giudice: "Mi raccomando continua così". Tocca ad Ayle e prima che inizi a cantare Ornella commenta: "Sei carino e questo aiuta molto". Dopo averlo sentito cantare però aggiunge: "Ti manca il fiato". Zerby provoca la Pettinelli: "Dagli direttamente la maglia del serale", riferendosi alla decisione della prof di riammettere il ragazzo che aveva lasciato la scuola. Si esibisce Nahaze e la Vanoni apprezza: "Mi sono molto divertita".

La classifica di ballo

1 Lucia

2 Marisol

2 Sofia

3 Kumo

4 Giovanni

5 Nicholas



La classifica di canto

1 Martina

2 Lil

2 Nahaze

2 Petit

2 Sarah

3 Kia

3 Mida

4 Holden

4 Malia

5 Ayle

Gara inediti Per la gara di inediti Rudy chiama Holden, Lorella Mida e Anna Martina. I tre ragazzi saranno giudicati dallo speaker Alessandro Sansone e il vincitore si esibirà al Red Valley Festival in estate. Parte Mida con la sua canzone Fight Club", segue Martina con "Da quando non ho smesso di amarti" e chiude Holden con "Solo stanotte". Il giudice ha apprezzato tutte le esibizioni, ma la sua preferita è quella di Holden.



Il compito per Lucia Raimondo Todaro ha affidato a Lucia una coreografia di modern, e la ragazza si esibisce con Isobel. Il prof è senza parole: "Hai spaccato, mi sei piaciuta tanto" e consiglia a Emanuel Lo di darle la maglia del serale. L'insegnante si dice orgoglioso di lei, ma "la maglia ancora può attendere".



La maglia di Marisol Alessandra Celentano chiede a Marisol di ballare. L'insegnante è felicissima: "E' un elemento speciale, è un elemento di qualità, di classe", commenta e assegna alla ragazza la maglia del serale.

Il compito a Mida scatena la lite tra i giudici Compito per Mida da parte di Anna Pettinelli, che deve cantare "Ti lascerò" ma riscrivendo le strofe. L'insegnante commenta negativamente il modo in cui l'ha riletta: "A me non sembra che abbia aggiunto, a me sembra che abbia tolto" dice, lamentando che sia stata snaturata la canzone e la "banalità" delle parole. Rudy insorge, a lui il testo è piaciuto. Anna lo giudica insufficiente, ma Lorella non mette in discussione la sua maglia.

Holden conquista la maglia per il serale Rudy Zerbi chiama Holden e gli chiede di cantare "Nuvola". Il prof si lancia in un discorso pieno di lodi e complimenti all'allievo, prima di comunicargli la sua decisione di dargli la maglia per il serale. E' il primo allievo di canto a ottenerla.

Gara di improvvisazione tra ballerini Per la gara di improvvisazione vengono scelti Dustin, Giovanni e Kumo. I ballerini verranno giudicati da Kristian Cellini e il premio sarà l'esibizione allo Spoltore Ensemble. Ogni allievo deve scegliere un professionista e dovrà cercare di conquistarlo ballando. Dustin sceglie Giulia, Giovanni balla con Francesca e Kumo chiama di nuovo Giulia. Per il giudice la performance più meritevole è quella di Dustin.



Marina ottiene la maglia Anna Pettinelli approfitta degli ultimi minuti per chiedere a Martina di cantare "Symphony". La prof non potrebbe essere più contenta dell'esibizione e le assegna la maglia.