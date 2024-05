Tutte le coppie di Amici 23

Sarah non ha quindi perso occasione di sottolineare la natura del loro rapporto e nemmeno Holden ha confermato la storia. Chissà se tra qualche tempo, però, li vedremo sui social labbra sulle labbra. Non sarebbero di certo i primi a uscire allo scoperto. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Martina e Kumo (anche loro grandi "amici" per mesi), oltre alla ballerina Lucia con il cantante Ayle. C'è invece chi non ha mai nascosto il sentimento all'occhio delle telecamere, come Petit e Marisol. Insieme hanno formato una delle coppie più stabili di "Amici 23" e hanno tenuto compagnia ai fan da ottobre fino alla finale. Anche Mida e Gaia hanno vissuto alla luce del sole la loro relazione, poi finita, e la stessa Sarah inizialmente si era avvicinata a Holy Francisco che l'aveva però scaricata dopo poco tempo. Infine Mew e Matthew, la coppia rock di questa edizione, erano usciti insieme dal programma per affrontare mano nella mano ii problemi personali della ragazza.