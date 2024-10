I ragazzi, invece, sono convinti che il messaggio l'abbia mandato Ilan. "Si è tradito quando ha scritto 'sento che hai tanto vissuto'. Questo l'ha scritto lui", dichiarano decisi Nicolò e Trigno. Ilan però non ci sta e ribatte: "Vi dico di no, ve l'avrei detto". Rebecca è convinta della sua sincerità e va quindi a cercare Vybes, per estorcergli la verità: "Non vado a dormire finché non lo scopro". Con un'ultima e disperata mossa, il cantante si chiude in bagno per non affrontarla. Poi, però, sul divano chiede a Sienna se Rebecca le abbia mai detto qualcosa su di lui e riceve una doccia fredda: "No, mai. Secondo me a lei piace Nico, mi dispiace". Infine, stremato dalle continue domande, il cantante confessa a Rebecca di aver scritto lui quel messaggio, venendo friendzonato dalla ballerina con un abbraccio.