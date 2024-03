Ad "Amici 23" il "caso" Lil Jolie fa infuriare Rudy Zerbi

Tgcom24

Le barchette di Rudy Zerbi per Anna Pettinelli L'interesse della Pettinelli verso Lil Jolie ha naturalmente messo in allarme i suoi allievi Ayle e Nahaze che al momento sono ancora in attesa di sapere se accederanno alla fase finale oppure no. Con l'assegnazione della maglia all'allieva di Rudy Zerbi, infatti, ci sarebbe un posto in meno per loro in squadra. A qualche giorno dalla proposta, Rudy Zerbi ha convocato in studio la collega e i suoi due allievi Nahaze e Ayle. Il professore si presenta con un vassoio carico di barchette di carte. "Con le classifiche c'è chi ci fa le barchette di carta, come fai tu Anna", affonda subito Zerbi. "Sei una delizia, perché non hai portato anche due paperelle?", replica ironica la Pettinelli.

Nahaze e Ayle preoccupati "I problemi aumentano di puntata in puntata, vorrei capire se ti sei chiarita le idee. Al problema Ayle e Nahaze, ancora in attesa di assegnazione, si aggiunge anche il grande fumo che hai fatto con Lil Jolie. Hai aumentato la confusione in lei, ma anche quella che alberga dentro la tua testa. Hai potenzialmente offerto un posto in più, che ne fai di loro due?", chiede Zerbi alla collega. Per lei, però, il numero di maglie ancora da assegnare non rappresenta un problema. Sono invece molto preoccupati i cantanti della sua squadra. "Io non ho capito la sua proposta, devo essere sincero", ammette Ayle. "Da quello che ho capito siamo più a rischio di prima. Mancano quattro maglie: Giovanni e Sarah credo che vadano. Ne rimangono due".