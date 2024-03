La scorsa settimana la maestra Celentano aveva chiesto un confronto sulla pole dance, che era però stato rifiutato da Gaia e dal suo insegnante Todaro. In vista della seconda puntata è però tornata alla carica con una nuova sfida: "Il rifiuto della pole dance in parte lo capisco perché il paragone con Marisol sarebbe stato schiacciante. Ho deciso di proporre comunque il palo, ma con un altro stile, la lap dance. A livello coreografico ho voluto venirti incontro, evitando passi molto tecnici". La maestra crede che Gaia abbia ancora problemi con la versatilità e la tecnica, ma soprattutto con la consapevolezza del proprio corpo. Una criticità simile a quella affrontata dalla cantante Lil Jolie, che aveva dovuto tirare fuori il suo lato più provocante per preparare "Like a Virgin" di Madonna .

"Ti vedo accettabile solo nel tuo stile e solo se sei coperta da pantaloni larghi e maglioni oversize, ma non basta credimi! Ho cercato durante l'anno di farti superare questi tuoi limiti ma non è bastato. Dovrai essere convincente, accattivante e sexy, senza paura di dover mostrare il tuo fisico. Sei cresciuta in questi mesi, ma devi affrontare le difficoltà fino in fondo", conclude la Celentano. Inizialmente Gaia sembra prenderla bene e accetta la prova: "Qui è diverso, posso imparare qualcosa anche io facendolo. E' un guanto equo, è vero che non mi sento sexy ma nella danza devi sapere anche fingere. Sono contenta di farlo".

Gaia in lacrime: "Mi vedo brutta e ridicola"

Una volta in sala prove, però, le insicurezze prendono il sopravvento e Gaia ammette in lacrime: "Mi sento ridicola, mi vedo brutta". La compagna (e rivale) Marisol cerca di rassicurarla: "Non lo sei per niente. E' il primo giorno, domani avrai metabolizzato e sarà diverso. Se lasciano i pali dopo possiamo venire a provare, basta che me lo chiedi". Marisol, infatti, ha studiato per anni pole dance e si mette a completa disposizione di Gaia per aiutarla in questo momento di difficoltà. Una volta in casetta la ballerina riceve l'outfit scelto dalla Celentano per la coreografia. Si tratta di un completo top e culottes bianco, abbinato a uno stivaletto con il tacco a spillo. La maestra le consiglia di indossarlo durante le prove, per prendere confidenza e acquisire sicurezza. Riuscirà la trasformazione in femme fatale?